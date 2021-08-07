Уроженка загоревшегося якутского села рассказала об эвакуации

Спасатели заранее вывезли детей из якутского села Бясь-Кюель, которое загорелось из-за подступившего лесного пожара. Люди покидают свои дома. Автобусы перевозят их в центр Горного района. Об этом изданию «Подъем» рассказала уроженка села Миранда Жирохова.

«Они там все в суете, их эвакуируют. Все горит вокруг, начинает поселок гореть. Автобусы приехали, увозят в центр Горного района. Вчера вечером детей эвакуировали, поместили в интернат», — поделилась собеседница.

Ранее стало известно, что огонь с верхушек горящих деревьев перекинулся на якутское село Бясь-Кюель из-за сильного ветра. Загорелись хозяйственные постройки. Теперь там горят жилые дома. Глава района Никита Андреев рассказал, что в село приехали восемь пожарных машин и водовозная техника.

По последним данным, лесной пожар приблизился к поселку Сангар, где живут 3,5 тысячи человек. В этом населенном пункте находится резервный парк нефтебазы «Саханефтегазбыт».