Лесной пожар дошел до якутского села. Спасатели начали эвакуацию

Огонь с верхушек горящих деревьев перекинулся на якутское село Бясь-Кюель из-за сильного ветра. Загорелись хозяйственные постройки. Спасатели начали эвакуацию людей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб.

«Из-за усиления ветра верховой огонь перекинулся через минерализованную полосу на хозпостройки в селе Бяс-Кюель Горного улуса, расположенные рядом с лесом. Вчера из-за предполагаемой угрозы верхового огня из села были отселены желающие выехать. Принимаются меры по защите домов», — рассказали в оперштабе.

Глава района Никита Андреев отметил, что в село приехали восемь пожарных машин и водовозная техника. Он попросил жителей загоревшегося села прийти в местную школу для последующей эвакуации.

Накануне президент России Владимир Путин провел совещание о ситуации с паводками и пожарами в регионах. Он заявил о вопросах к организации лесного хозяйства в стране и подчеркнул, что особенно сложная ситуация с лесными пожарами сложилась в Якутии, Карелии, Красноярском крае, Иркутской и Тюменской областях.