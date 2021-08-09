Площадь пожара в мордовском заповеднике достигла 50 гектаров

В мордовском заповеднике 50 гектаров территории в огне. Потушены очаги на территории Нижегородской области.

В МЧС по Нижегородской области сообщили, что ликвидированы все очаги, которые были зафиксированы на территории области. Угрозы населенным пунктам нет.

Всего в тушении пожара на территории заповедника имени Смидовича в Мордовии принимает участие 1301 человек, в том числе от МЧС — 744 человека. Первые случаи возгорания произошло 3 августа, когда после грозы загорелся сухой валежник. С огнем борются аэромобильные группировки МЧС Мордовии, Нижегородской области, Чувашии, работники лесного хозяйства, сотрудники Росгвардии, вертолеты Ми-8 МЧС России, многоцелевой самолет-амфибия БЕ-200ЧС, военные самолеты Ил-76, которые за четыре дня совершили 17 вылетов.

В субботу, 7 августа, огонь распространился на территорию Нижегородской области, а в городе Сарове ввели режим чрезвычайной ситуации.

Ранее стало известно, что дым от лесных пожаров, охвативших Якутию, добрался до Екатеринбурга. Запах гари ощущается как в центре, так и на городских окраинах.