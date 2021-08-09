Военные самолеты 17 раз подняли в небо для тушения пожара в Мордовии

Военные самолеты Ил-76 выполнили 17 вылетов для тушения лесного пожара в Мордовском заповеднике. Технику использовали в течение четырех дней, сообщило Минобороны.

По данным оборонного ведомства, за сутки два самолета военно-транспортной авиации поднимали в воздух пять раз. Самолеты сбросили 210 тонн воды на очаги природного пожара в заповеднике.

«Всего за четыре дня было выполнено семнадцать вылетов самолетов Ил-76 и сброшено на очаги пожара в заданном районе 714 тонн воды», — уточнили в Минобороны.

Также самолеты дважды вылетали в Оренбургскую область, чтобы помочь справиться с огнем в районе населенного пункта Кувандык. Во время полетов было сброшено 84 тонны воды.

Ранее в закрытом городе Сарове объявили режим ЧС из-за лесного пожара, разгоревшегося Мордовском заповеднике. Постановление об этом подписал глава городской администрации Алексей Сафонов. Он пояснил, что введение режима ЧС необходимо для повышения мобилизации и привлечения дополнительных сил для ликвидации огня.