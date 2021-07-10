Названо число пострадавших от лесных пожаров в Челябинской области

В Челябинской области от лесных пожаров пострадали 18 человек. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональные власти. Люди жалуются на стресс, давление и воспаление глаз из-за задымления.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел в поселке Новокаолиновом Карталинского района заседание оперативного штаба. По его словам, в субботу ситуация с лесными пожарами стала чуть легче.

«Ситуация лучше, чем вчера: снизилась площадь активного горения пожаров, огонь локализован во всех населенных пунктах, в настоящее время угрозы жилью и людям нет», — цитирует Текслера сайт правительства Челябинской области.

Ранее в пресс-службе регионального МЧС рассказали, что площадь лесных пожаров под Челябинском выросла до 14 гектаров со вчерашнего дня. В пятницу, 9 июля, огонь перекинулся на поселки Джабык и Запасное, загорелись десятки домов и дач. В пунктах временного размещения находятся 179 человек, из них 128 — дети