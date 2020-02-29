Коронавирус в России и в мире. Главное на 29 февраля

Из-за коронавируса отменили Женевский автосалон, нефть упала в цене, а следом за ней и рубль. Вирус нашли у россиянина, который возвращался из Ирана. Подробности — в ежедневной сводке «360».

Статистика

Жертвами коронавируса в Китае, по последним данным, стали 2835 человек. Всего с начала эпидемии там выявили более 79,2 тысячи заразившихся. Из них выздоровели 39 тысяч человек.

За сутки в Китае от коронавируса умерли 47 человек, подтвердили 427 новых случаев заболевания.

Согласно статистике South China Morning Post, с учетом этих данных в мире заболели не менее 84,5 тысячи человек, умерли 2923.

Коронавирус в России

В Азербайджане впервые зарегистрировали коронавирус. Его обнаружили у россиянина, прибывшего в страну из Ирана. Заболевшего поместили в специальный инфекционный блок, его состояние стабильное. Медики ищут людей, с которыми турист контактировал.

Это четвертый гражданин России, у которого нашли вирус COVID-19. До этого заболевание подтвердили у трех россиян, эвакуированных с лайнера Diamond Princess в Казань. Кроме того, коронавирусом на территории РФ переболели два гражданина Китая.

Рост курса доллара и евро тоже оказался связан с коронавирусом. В правительстве объяснили, что рубль упал из-за снижения цен на нефть — они опустились до минимума с июля 2017 года. Сорт Brent, к которому привязаны российские нефтяные котировки, торгуется ниже 49 долларов за баррель. На бирже опасаются, что эпидемия приведет к сокращению глобального спроса на нефтепродукты.

Россия закрыла границы для граждан Ирана. Это касается в том числе тех, кто летит через российские аэропорты транзитом.

Состояние пятерых богатейших россиян за день уменьшилось на 6 миллиардов долларов из-за коронавируса. Глава «Лукойла» Вагит Алекперов, по данным Forbes, потерял 1,6 миллиарда, совладелец «Норникеля» Владимир Потанин — 1,4 миллиарда, председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон лишился 1,2 миллиарда долларов. Потери вызваны падением акций, которые принадлежат бизнесменам.

Российские гимнасты пропустят этап Кубка мира в США, который начнется 7 марта. Об этом сообщил трехкратный чемпион мира Никита Нагорный. Вначале он написал в Instagram, что сборная не поедет «в связи с обострением коронавируса в мире». Вскоре спортсмен исправил сообщение. По его словам, руководство решило «не сбивать подготовку дальними перелетами». В Федерации спортивной гимнастики, в свою очередь, рассказали, что россияне пропустят и этап Кубка мира в Японии — чтобы лучше подготовиться к летней Олимпиаде в Токио

Из-за нарушения карантина по коронавирусу из Москвы уже выслали минимум 13 граждан Китая. Власти добиваются выдворения по меньшей мере еще 35 китайцев. Их дела рассматриваются в столичных судах.

Накануне китайское посольство в Москве призвало сограждан не нарушать правил, установленных в России из-за коронавируса. В дипмиссии отметили, что нарушителей поместят под общий карантин и подвергнут административному наказанию.

Коронавирус в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ухудшила оценку риска распространения коронавируса. Теперь в организации считают его очень высоким.

Вскрытие жителя китайского города Ухань, умершего от пневмонии, вызванной коронавирусом, показало, что вирус поражает главным образом легкие. Данных о том, как COVID-19 действует на другие органы, у экспертов пока недостаточно.

Олимпийские игры в Токио и чемпионат Европы по футболу, который стартует в июне в Риме, не собираются переносить из-за эпидемии. Об этом заявили в Европейском футбольном союзе (УЕФА) и оргкомитете Игр. Представитель оргкомитета Олимпиады-2020 подчеркнул, что в организации «даже не думают» о возможности перенести или отменить соревнования.

Организаторы чемпионата мира по хоккею, который начнется в начале мая, также надеются, что игры состоятся. Но решение будет зависеть от властей Швейцарии. Чемпионат должен пройти в Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая. Из-за коронавируса в стране запретили любые крупные мероприятия до 15 марта.

Автосалон в Женеве, на котором ожидались самые последние новинки автопрома, отменили из-за коронавируса. До этого такое происходило только во время Второй мировой войны.

Кэмп Хамфрис / Вооруженные силы США

Из-за вспышки эпидемии в Южной Корее дислоцированным там американским военным не разрешают покидать свои гарнизоны. В том числе в карантине оказалась и крупнейшая база Пентагона за пределами США — Кэмп Хамфрис. На территорию базы запретили пускать гражданских специалистов, без которых можно обойтись.

Парламент Ирана приостановил работу из-за коронавируса. Ранее им заразились вице-президент страны по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар, замминистра здравоохранения Ирадж Харирчи и депутат Махмуд Садеги.