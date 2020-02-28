ВОЗ ухудшила прогноз по коронавирусу

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подняла оценку риска коронавируса. В организации назвали его очень высоким.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил об этом на пресс-конференции.

Сначала Гебрейесус рассказал о правилах профилактики болезни. Нужно чаще мыть руки и обеззараживать их антисептиком. По возможности, не касаться руками лица.

За последние сутки Китай зафиксировал 329 случаев заражения, что что стало «самым низким показателем за месяц». Наиболее уязвимыми для вируса стали люди старше шестидесяти и люди с респираторными заболеваниями.

Гебрейесус рассказал, что первые результаты эффективности вакцин от коровируса станут известны через несколько недель.

«Свыше 20 вакцин разрабатываются в мире и несколько препаратов проходят клиническое исследование», — подчеркнул глава ВОЗ.

Короновирус распространился по всем континентам. С каждым днем количество зараженных увеличивается. Общее число инфицированных приблизилось к 83 тысячам, из них 2814 погибли, а 33240 удалось выздороветь. За пределами Китая заражения превысили отметку в 3470 человек.

«360» ежедневно публикует последние новости о короновирусе. Ранее роспотребнадзор рассказал, что нужно делать при подозрении на коронавирус.