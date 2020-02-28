Женевскому автосалону помешал коронавирус. Но от машин на нем все равно невозможно оторвать глаз
Каждый год, начиная с 1905-го, проводится международный Женевский автосалон — один из трех крупнейших в Европе (вместе с автошоу в Париже и Франкфурте). В последний раз его отменяли во время и сразу после Второй мировой воны. В 2020 году мотор-шоу должно было пройти с 5 по 15 марта, но из-за вспышки коронавируса от проведения мероприятия отказались. В самой Швейцарии вирус подхватили восемь человек.
Генеральный директор Женевского автосалона Мэттью Риз заявил, что выставку невозможно перенести, в следующий раз она пройдет только в 2021 году.
Еще до эпидемии коронавируса от участия в мотор-шоу отказался ряд производителей: Cadillac, Citroen, Ford, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Subaru, Tata и Volvo. Свое решение компании объяснили экономическими причинами. Тем более, многие бренды предпочитают тратить деньги не на участие в автосалонах, а на собственные мероприятия.
Увидеть вживую самые безумные концепты от ведущих автопроизводителей мира пока не получится, однако посмотреть на их фотографии — возможно.
Porsche
Немецкий производитель хотел привезти в Швейцарию очередное усовершенствование своей главной модели — Porsche 911 Turbo. Шестицилиндровый двигатель объемом 3,8 литра решили усилить с помощью пары турбокомпрессоров. Также в этой модели поменяли воздухозаборники и установили новые легкосплавные диски. Поработали инженеры и над подвеской суперкара.
Помимо 911-й модели Porsche вернул шестицилиндровые двигатели своим кабриолетам Cayman и Boxster. Это произошло из-за отсутствия спроса на четырехцилиндровый гоночный Porsche 718 в США.
Среди модных новинок и электромобиль Porsche Taycan.
Bugatti
Компания планировала показать свой 250-й Chiron, так как эта машина символизирует экватор производства модели. Серия состоит всего из 500 автомобилей.
Bentley
В Женеву компания должна была привезти кабриолет Bentley Continental GT, над дизайном которой автомобилестроители из Mulliner. Главной чертой модели стал рисунок в форме ромбов. Они видны и на решетке радиатора, и на обшивке машины.
Также инженеры обновили свой Bentley Bentayga и собирались представить коллекционный Bacalar на шасси Continental GT. Авто выпустят в количестве всего 12 штук.
Czinger 21 C
Калифорнийский стартап Czinger Vehicles решил выставить двухместный гиперкар Czinger 21 С. Некоторые детали машины выполнены с помощью 3D-печати. Сиденья расположены друг за другом. Гибридная силовая установка с бензиновым и двумя электродвигателями дает 1250 лошадиных сил.
Skoda
От Skoda ждали новый, полностью электрический кроссовер Enyaq. Также в Женеву везли обновленную Octavia RS.
Lexus
Lexus готовился продемонстрировать свой первый электромобиль — кроссовер UX300e с мощностью в 201 лошадиную силу и запасом хода до 300 километров. Зрителей готовили и к серьезной модификации купе Lexus LC 500 — его переделали под кабриолет Convertible.
Volkswagen
Вот такой Touareg собиралась показать компания Volkswagen на Женевской автосалоне. Считается, что эта модель быстрее всех предыдущих поколений. Это почти 500-сильная машина с гибридным мотором, которая разгоняется до «сотни» за пять секунд.
Также от Volkswagen ждали новый «заряженный» Golf и обновленный Tiguan R.
Mercedes-Benz
Наверное, обывателю не столь интересен обновленный E-Class на базе кузова W213, сколько сумасшедший концепт Vision AVTR.