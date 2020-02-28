Женевскому автосалону помешал коронавирус. Но от машин на нем все равно невозможно оторвать глаз

Женевский автосалон, который проводится ежегодно еще с начала XX века, отменили из-за коронавируса. А ведь в 2020 году мировые бренды должны были представить обновленные автомобили: Volkswagen собирался привезти «заряженный» Golf, новый Tiguan R и самый мощный Touareg в истории; Mercedes-Benz планировал показать не только новый E-Class, но и футуристичный концепт Vision AVTR. «360» собрал самые интересные машины Женевского автосалона.

Каждый год, начиная с 1905-го, проводится международный Женевский автосалон — один из трех крупнейших в Европе (вместе с автошоу в Париже и Франкфурте). В последний раз его отменяли во время и сразу после Второй мировой воны. В 2020 году мотор-шоу должно было пройти с 5 по 15 марта, но из-за вспышки коронавируса от проведения мероприятия отказались. В самой Швейцарии вирус подхватили восемь человек.

Генеральный директор Женевского автосалона Мэттью Риз заявил, что выставку невозможно перенести, в следующий раз она пройдет только в 2021 году.

Еще до эпидемии коронавируса от участия в мотор-шоу отказался ряд производителей: Cadillac, Citroen, Ford, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Subaru, Tata и Volvo. Свое решение компании объяснили экономическими причинами. Тем более, многие бренды предпочитают тратить деньги не на участие в автосалонах, а на собственные мероприятия.

Увидеть вживую самые безумные концепты от ведущих автопроизводителей мира пока не получится, однако посмотреть на их фотографии — возможно.

Porsche

Немецкий производитель хотел привезти в Швейцарию очередное усовершенствование своей главной модели — Porsche 911 Turbo. Шестицилиндровый двигатель объемом 3,8 литра решили усилить с помощью пары турбокомпрессоров. Также в этой модели поменяли воздухозаборники и установили новые легкосплавные диски. Поработали инженеры и над подвеской суперкара.

Помимо 911-й модели Porsche вернул шестицилиндровые двигатели своим кабриолетам Cayman и Boxster. Это произошло из-за отсутствия спроса на четырехцилиндровый гоночный Porsche 718 в США.

Среди модных новинок и электромобиль Porsche Taycan.

Bugatti

Компания планировала показать свой 250-й Chiron, так как эта машина символизирует экватор производства модели. Серия состоит всего из 500 автомобилей.

Bentley

В Женеву компания должна была привезти кабриолет Bentley Continental GT, над дизайном которой автомобилестроители из Mulliner. Главной чертой модели стал рисунок в форме ромбов. Они видны и на решетке радиатора, и на обшивке машины.

Также инженеры обновили свой Bentley Bentayga и собирались представить коллекционный Bacalar на шасси Continental GT. Авто выпустят в количестве всего 12 штук.

Czinger 21 C

Калифорнийский стартап Czinger Vehicles решил выставить двухместный гиперкар Czinger 21 С. Некоторые детали машины выполнены с помощью 3D-печати. Сиденья расположены друг за другом. Гибридная силовая установка с бензиновым и двумя электродвигателями дает 1250 лошадиных сил.

Skoda

От Skoda ждали новый, полностью электрический кроссовер Enyaq. Также в Женеву везли обновленную Octavia RS.

Lexus

Lexus готовился продемонстрировать свой первый электромобиль — кроссовер UX300e с мощностью в 201 лошадиную силу и запасом хода до 300 километров. Зрителей готовили и к серьезной модификации купе Lexus LC 500 — его переделали под кабриолет Convertible.

Volkswagen

Вот такой Touareg собиралась показать компания Volkswagen на Женевской автосалоне. Считается, что эта модель быстрее всех предыдущих поколений. Это почти 500-сильная машина с гибридным мотором, которая разгоняется до «сотни» за пять секунд.

Также от Volkswagen ждали новый «заряженный» Golf и обновленный Tiguan R.

Mercedes-Benz

Наверное, обывателю не столь интересен обновленный E-Class на базе кузова W213, сколько сумасшедший концепт Vision AVTR.