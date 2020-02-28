Гимнаст написал об отказе сборной РФ ехать на Кубок мира в США из-за коронавируса
Никита Нагорный, российский гимнаст, написал на своей странице в Instagram, что сборная России не поедет на этап Кубка мира в США. Причина — распространение коронавируса. Но пост спортсмен быстро удалил. ИА Ura.ru пообщалось с гимнастом и узнало, что это было.
«Эта информация не подтвержденная, мы ждем официального заявления, решение будет принято в понедельник», — заявил Нагорный.
Он также сообщил, что пост являлся его эмоциональной выходкой.