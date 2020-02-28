Россия временно закрыла границы для граждан Ирана

Россия решила не пускать через свою границу граждан Ирана. Из соображений санитарно-эпидемиологической безопасности МИД РФ приостановит оформление и выдачу им виз.

Через российскую границу не смогут проехать иранцы, которые въезжают для обучения и трудовой деятельности. Туристов и тех, кто едет транзитом, не пропустят тоже. Решение правительства РФ опубликовано на сайте кабмина.

Ограничения вводятся с утра 28 февраля во всех воздушных пунктах пропуска через госграницу страны, кроме аэропорта Шереметьево.

Исключение составят члены Евразийского экономического союза, экипажи воздушных судов, члены официальных делегаций и лица, имеющие вид на жительство в России.

Кроме того, МИД временно приостановит прием документов, оформление и выдачу рабочих, частных, учебных, туристических и транзитных виз гражданам Ирана. Выданные ранее визы аннулируют.

В распоряжении, подписанном премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, указано, что подобные меры предпринимаются, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса на территории России. Недавно в Иране, Италии и Южной Корее резко увеличилось число зараженных COVID-19. Туристам рекомендовали отказаться от посещения этих стран. С 1 марта РФ ограничит авиасообщение с Ираном и Южной Кореей. Из Италии рейсы будет принимать только терминал F аэропорта Шереметьево.