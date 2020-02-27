Коронавирус в России и мире. Главное на 27 февраля

Коронавирус COVID-19 распространился по всем континентам, кроме Антарктиды. Ежедневно заболевание выявляют в новых странах. У троих россиян с круизного лайнера Diamond Princess подтвердили заражение. Россия создает свои вакцины от вируса, ограничивает перелеты в Южную Корею и выдачу виз иранцам. Подробности — в материале «360».

Статистика

За минувшие сутки, по данным китайского портала NBD, в Китае нашли коронавирус еще у 406 пациентов, в остальных странах выявили 543 заболевших. Всего за пределами КНР было 3354 подтвержденных случая коронавируса. Самый быстрый рост числа инфицированных помимо Китая отмечается в Южной Корее и Японии. Из ближневосточных стран больше всего подхвативших вирус в Иране (139, из них 19 скончались). Центром эпидемии в Европе стала Италия (374 заболевших, 12 смертей).

Согласно статистике South China Morning Post, всего в мире с начала эпидемии коронавирусом заразились свыше 81 тысячи человек, 30 тысяч выздоровели, 2770 умерли.

Коронавирус в России

С 1 марта Россия вводит запрет на полеты в Южную Корею всех компаний, кроме «Аэрофлота» и «Авроры». Последняя будет работать в режиме чартеров — для вывоза из страны россиян. «Аэрофлот» доставит всех прилетающих в терминал F Шереметьево. Туда же направляются пассажиры из Китая.

Авиакомпания S7 назвала ограничение грубым нарушением конкуренции. Там отметили, что компания перевозит каждого пятого пассажира из России в Южную Корею.

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В свою очередь, «Аэрофлот» заявил, что пассажиры начали возвращать билеты в Италию, Иран и Южную Корею.

С 28 февраля Москва прекратит выдачу обычных и транзитных виз гражданам Ирана. Исключения составят деловые и гуманитарные поездки.

МИД России рекомендовал воздержаться от поездок в Иран, Италию и Южную Корею из-за вспышки эпидемии. Россиян, которые находятся в этих странах, попросили передать свои контактные данные в посольство РФ.

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Тем временем, у троих граждан России, купивших круиз на лайнере Diamond Princess, подтвердили заражение коронавирусом. Все заболевшие находятся на карантине в Казани. Всего в Татарстан на прошлой неделе доставили восемь россиян с этого судна. Вице-премьер Татьяна Голикова тогда же говорила, что у трех из них обнаружили коронавирус в легкой форме. Теперь это окончательно подтвердили.

Российские ученые получили штамм COVID-19 и уже разработали пять прототипов вакцины, однако работа находится на начальной стадии, рассказали в правительстве.

Проверки на коронавирус

Пациентов с пневмонией теперь в обязательном порядке будут проверять на наличие коронавирусной инфекции, объявили в Роспотребнадзоре. С начала недели это требование распространяется на все города страны, заявила глава ведомства Анна Попова.

Она отметила, что коронавирус может распространяться через грязные руки и загрязненную воду, а не только воздушно-капельным путем. Поэтому ведомство рекомендует чаще мыть руки и лицо, а также протирать свои гаджеты. Рекомендации касаются также домашней уборки и пользования чистой посудой.

Роспотребнадзор выпустил рекомендации и для розничных сетей — супермаркетам, торгующим продуктами, предписано усилить санитарные меры и создать запасы масок на случай, если ситуация с коронавирусом ухудшится.

Посольство Китая возмутилось проверками граждан страны в московском пассажирском транспорте. Ранее водители сообщили, что от них требуют вызывать полицию, если в салоне автобуса или троллейбуса появятся китайцы. В «Мосгортрансе» уточнили что данные о гражданах КНР «отправляются медикам, и в случае необходимости принимаются профилактические меры». Там напомнили, что с 20 февраля Россия ввела временный запрет на въезд граждан Китая.

В Кремле заявили, что о дискриминации «не может идти и речи», так как меры против распространения коронавируса «принимаются в отношении всех», вне зависимости от национальности. Подобный ответ поступил и от столичных властей.

Где сдать анализ

Журналисты выяснили, что даже в Москве анализ на коронавирус не получится сдать ни в частных, ни в большинстве государственных клиник и лабораторий.

Провериться на COVID-19 можно только в Инфекционной клинической больнице № 1 — анализ там делают только при госпитализации. Лечь в больницу можно с направлением от терапевта или вызвав скорую помощь.

В мире

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В Бразилии подтвердили первый в стране случай заражения коронавирусом. Заболел местный житель, который вернулся из Италии. Мужчина чувствует себя хорошо и изолирован в своем доме.

Это первый случай обнаружения COVID-19 в Латинской Америки. Таким образом, вирус уже распространился по всем континентам, исключая Антарктиду.

Олимпиада и другие соревнования

Летние Олимпийские игры в Токио, которые запланированы на июль-август 2020 года, отменять никто не собирается. Об этом заявили в оргкомитете соревнований. Ранее член МОК Ричард Паунд сообщил, что решение должны принять до конца мая. В оргкомитете назвали это личным мнением функционера.

Между тем, из-за вспышки вируса могут сократить эстафету олимпийского огня, так как «большое количество зрителей повысит риск распространения заболевания». Эстафета стартует 12 марта в Греции, 26 марта она начнется в Японии. Сами Игры пройдут с 24 июля по 9 августа.

Число подхвативших вирус в Италии выросло до 400 человек. Больше всего заразившихся в регионе Ломбардия. 21 февраля там выявили вспышку вируса в районе города Лоди (вблизи Милана). Затем вирус нашли в регионах Венето, Пьемонте и Эмилия-Романье. Десять городов Ломабрдии находятся в изоляции. В остальных провинциях ввели карантин. Жители закупают продукты впрок.

Ближайшие матчи чемпионата Италии по футболу пройдут без зрителей. Сами футболисты также используют меры предосторожности.

Если Олимпиаду вряд ли отменят, то веломногодневка «Джиро д’Италия» висит на волоске. Международный союз велосипедистов (UCI) опасается, что ко времени стартов в Италии спортивные мероприятия там будут под запретом. Веломарафон стартует 9 мая в Будапеште, финиш должен пройти 31 мая в Милане.

Иран и другие страны

В Грузии обнаружили первого заболевшего коронавирусом. Это местный житель, побывавший в Иране. Он возвращался домой через Азербайджан и почувствовал недомогание на границе. Пациента отвезли в инфекционную больницу Тбилиси. Людей, с которыми мужчина контактировал, поместили в карантин в Азербайджане. Грузинские власти на две недели ограничили перелеты в Иран и сухопутное сообщение с этой страной. Также коронавирус впервые обнаружили в Норвегии, Финляндии, Румынии и других странах, всего их более 40.

Ирадж Харирчи (слева) / РИА «Новости»

В самом Иране, где власти до последнего времени отрицали распространение коронавируса, им заразились уже двое представителей властей — депутат парламента Махмуд Садеги и замминистра здравоохранения Ирадж Харирчи. Последний во время пресс-конференции в понедельник обильно потел, доказывая, что власти не скрывают масштабов эпидемии. В Иране больше всего погибших от новой болезни после Китая — 19 человек.