Токио не отменит Олимпиаду из-за коронавируса

До начала Олимпиады в Токио осталось менее пяти месяцев, но японские власти не намерены ее отменять даже на фоне увеличения заболеваемостью коронавирусом по всему миру. Япония рассматривает возможность сокращения эстафеты Олимпийского огня уже отменила многочисленные спортивные мероприятия.

Заместитель генерального директора Бюро подготовки к Токио 2020 при правительстве города Кацура Эньо заявила агентству Reuters, что никаких изменений в проведении игр не запланировано.

Яопния потратила годы и 12 миллиардов долларов на подготовку к Олимпиаде, и не намерена от нее отказываться.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поддержал позицию Токио в четверг. Он заявил, что Олимпиада будет проведена в соответствии с графиком с 24 июля по 9 августа.

Японские СМИ сообщали, что игры могут быть отложены на полгода, но Эньо опровергла эти утверждения. Она заявила, что Токио не думает ни о каких изменениях вообще.

Японский император Нарухито отменил празднования, посвященные его 60-летию, которые должны были состояться 23 февраля. Обычно миллионы людей собираются около его дворца, но на фоне эпидемии коронавируса церемония была отменена.