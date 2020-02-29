Токио не отменит Олимпиаду из-за коронавируса
Заместитель генерального директора Бюро подготовки к Токио 2020 при правительстве города Кацура Эньо заявила агентству Reuters, что никаких изменений в проведении игр не запланировано.
Яопния потратила годы и 12 миллиардов долларов на подготовку к Олимпиаде, и не намерена от нее отказываться.
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поддержал позицию Токио в четверг. Он заявил, что Олимпиада будет проведена в соответствии с графиком с 24 июля по 9 августа.
Японские СМИ сообщали, что игры могут быть отложены на полгода, но Эньо опровергла эти утверждения. Она заявила, что Токио не думает ни о каких изменениях вообще.
Японский император Нарухито отменил празднования, посвященные его 60-летию, которые должны были состояться 23 февраля. Обычно миллионы людей собираются около его дворца, но на фоне эпидемии коронавируса церемония была отменена.