Вскрытие показало, какие органы поражает коронавирус

Патологоанатомы провели вскрытие первого умершего от нового коронавируса в Китае. От COVID-19 больше всего пострадали легкие инфицированного. Поражает ли вирус другие органы, пока не известно.

Результаты экспертизы опубликованы в журнале Journal of Forensic Medicine. Специалисты исследовали тело 85-летнего мужчины. Его госпитализировали в январе. Медики обнаружили у пациента множественный инфаркт мозга.

Когда китайца только привезли в больницу, у него не было ни высокой температуры, ни кашля, ни других характерных для коронавируса симптомов. Зуд в горле и лихорадка у пожилого человека появились на 10-й день наблюдения. Компьютерная томография выявила у него инфекционные очаги в обоих легких.

Диагноз мужчине подтвердили на 13-й день госпитализации. Анализ на вирусную нуклеиновую кислоту нового типа коронавируса оказался положительным. Спустя неделю пациенту сделали повторную томографию — инфекция распространилась дальше. Скончался больной на 28-й день из-за пневмонии и дыхательной недостаточности. Патологоанатомы забрали тело на исследование спустя 12 часов после смерти китайца в больнице Уханя.

В документах вскрытия говорится о «повреждении глубоких частей дыхательных путей и легочных альвеол». Оно происходит из-за вызванной новым коронавирусом пневмонии. Кроме того, по мнению экспертов, патология при COVID-19 схожа с действием атипичной пневмонии и Ближневосточного респираторного синдрома.

«Анатомическое вскрытие показало, что фиброз и уплотнения в легких при COVID-19 не настолько серьезны, как при SARS, но экссудативная реакция более заметна», — подчеркнули медики.

Патологоанатомы признали, что доказательств поражения вирусом других внутренних органов пока недостаточно. Погибший китаец был пожилым и в силу возраста страдал другими заболеваниями. Чтобы выяснить этот вопрос, нужны дальнейшие исследования.

Вспышка пневмонии, вызванная новым коронавирусом, произошла в Китае в декабре 2019 года. Возбудитель болезни вскоре получил официальное название COVID-19. По последним данным, число зараженных в мире превысило 83 тысячи человек. Врачи не сумели спасти 2858 пациентов.