В правительстве объяснили ослабление рубля

По словам министра, «глобальные изменения по нефти, естественно, влияют на курсовые соотношения». При этом сейчас не стоит специально завышать курс рубля или предпринимать другие антикризисные меры, привел его слова «Интерфакс».

«Я считаю, что ничего не нужно делать. Все бюджетные обязательства защищены. Влияния движения курса на инфляцию я здесь не вижу», — сказал Силуанов.

Он добавил, что в том, что нефть марки Brent торгуется ниже 50 долларов за баррель, нет ничего чрезвычайного.

«Сейчас мы при цене на нефть даже около 30 долларов за баррель (я фантазирую) четыре года профинансируем спокойно наши расходы», — подчеркнул глава Минфина, уточнив, что бюджет рассчитан из базовой цены 42 доллара за баррель.

Цены на нефть падают всю неделю из-за опасений, что эпидемия коронавируса приведет к сокращению глобального спроса на нефтепродукты.