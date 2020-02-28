Россиянин заболел коронавирусом в Азербайджане

В Азербайджане зафиксировали первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб. Заболевший — гражданин России. Жителям граничащего с Азербайджаном Ирана ранее запретили въезд в Россию.

«Это гражданин России, прибывший на территорию Азербайджана из Ирана. Он помещен в инфекционный блок специального режима», — рассказали в оперативном штабе. Сообщение процитировал «Интерфакс».

Сейчас состояние пациента оценивается как стабильное. Чтобы предотвратить дальнейшее распространения вируса, специалисты начали поиск людей, с которыми в последнее время контактировал зараженный.

В правительстве Азербайджана тем временем сообщили, что на границе с Ираном развернут мобильные госпитали. В них будут предварительно осматривать тех, кто едет из Ирана через границу. Больницы будут подчиняться Министерству по чрезвычайным ситуациям.

«Те, кто прошел предварительное обследование и не были диагностированы, смогут продолжить свой путь без каких-либо препятствий. При обнаружении симптомов заболевания они будут отправлены в больницы под наблюдение врачей», — добавили в кабмине Азербайджана.

В правительстве страны подчеркнули, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в Азербайджане находится под строгим контролем. Население страны будет регулярно получать всю необходимую информацию, заверили в правительстве.