Коронавирус в России и мире. Главное на 27 мая

В России пройден пик пандемии коронавируса нового типа. В стране 362 342 установленных случая заражения, 3807 человек скончались, вылечиться от инфекции удалось 131 129 гражданам. Однако Россия по-прежнему на третьем месте в мире по числу больных.

В России

За прошедшие сутки были диагностированы 8915 новых случаев заражения 2019-nСоV у жителей 83 регионов, при этом выздоровевших на три тысячи больше — это безусловный рекорд с начала пандемии.

В столице за минувшие сутки от СОVID-19 скончались 73 пациента, при этом за сутки в Москве от СОVID-19 выздоровело рекордное количество человек — 8033. Режим самоизоляции сохранится до 31 мая.

Накануне 26 мая военное ведомство подтвердило вспышку СОVID-19 в челябинском высшем военном авиационном училище. Первый заболевший отправлен в инфекционный стационар, течение болезни проходит практически без симптом, еще 12 зараженных воспитанников без признаков болезни находятся под наблюдением.

В целом по регионам динамика заболевания положительная. Президент России Владимир Путин со ссылкой на экспертную оценку заявил о том, что пик пандемии в стране пройден.

Роспотребнадзор в Санкт-Петербурге одобрил киносъемки в Северной столице. Для этого необходимо будет соблюдать ограничительные меры, а на съемочной площадке должны будут находится не более 50 человек.

Также 26 мая министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в ВС России пик коронавируса прошел еще в апреле. За время вспышки переболело 3500 военных. Глава Минобороны также упомянул, что военный институт при ведомстве совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при Минздраве разрабатывает свою вакцину. Ее испытания на добровольцах начнутся после 1 июня.

Ученые из новосибирского Института цитологии и генетики разработали прототип лекарства от COVID-19. Препарат на основе интерферона лямбда теоретически должен минимизировать системное воспаление и повреждение тканей организма при коронавирусе нового типа.

В мире

Число зараженных по всему миру достигло почти 5,6 миллиона человек. В тройке лидеров Россию опережают США с 1,68 миллиона больных, и Бразилия, которая следует с большим отрывом. Сейчас в стране 391 тысяча пациентов с COVID-19.

По количеству летальных исходов первые три места занимают Штаты (98 875), Великобритания (37 130) и Италия (32 955).

Великобритания организует онлайн-саммит, посвященный созданию вакцины от COVID-19. Участники обсудят в том числе и возможность массового прививания. Британский премьер-министр Борис Джонсон пригласил на мероприятие и российского лидера Владимира Путина.