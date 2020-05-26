Премьер Британии пригласил Путина на саммит по вакцинам

Само заседание пройдет 4 июня. Участники Global Vaccine Summit 2020 обсудят вопрос по сбору ресурсов, которые необходимы Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации (GAVI), чтобы он мог обеспечить вакциной от коронавируса всех людей.

«Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон официально пригласил президента России Владимира Путина принять участие в виртуальном саммите», — уточнили в посольстве.

Над созданием вакцины или лекарства от коронавирусной инфекции бьются специалисты со всего мира. Новая информация об успехах или неудачах появляется практически каждый день. Накануне ВОЗ приостановила клинические испытания противомалярийного лекарства гидроксихлорохина, пока не подтвердится его безопасность для пациентов.

В России сотрудники НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи протестировали на себе созданную вакцину от коронавируса. После анализов у ученых выявили антитела к новому возбудителю. Теперь препарат должен пройти клинические испытания.