Более 8900 случаев COVID-19 подтвердили в России за сутки. Вылечившихся на 3000 больше

Российские врачи за сутки подтвердили 8915 новых случаев заражения коронавирусом у жителей 83 регионов. Больных с COVID-19 в стране выявили за все время 362 342.

Среди новых заболевших у 41,1% болезнь протекала без клинических симптомов, уточнил оперштаб Москвы.

С начала эпидемии от инфекции вылечились 131 129 человек. Врачи выписали еще 12 331 пациента, которым ранее подтвердили COVID-19. Все они поправились. Число выздоровевших после COVID-19 за сутки превысило новые случаи более чем на 3000.

За последние 24 часа в России скончались 174 коронавирусных больных. Накануне летальных случаев было 92. Всего погибших 3807.

В Москве подтвержденных случаев COVID-19 169 303. За сутки коронавирус подтвердили у 2830 пациентов. В понедельник новых пациентов в столице было 2560. В Московской области выявили еще 817 зараженных (831 на 25 мая), в Санкт-Петербурге — 363 (374 на понедельник).

В пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что российские специалисты провели уже свыше 9,1 миллиона тестов на коронавирус. За сутки сделано более 215 тысяч анализов. Медики наблюдают за состоянием 292 тысяч человек, у которых подозревают COVID-19.

В Москве за сутки выздоровели 8033 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Это число стало рекордным с начала эпидемии. Всего в столице поправились 61 619 человек. После выписки из больниц люди остаются под наблюдением врачей, получив соответствующие рекомендации.

Стадии развития пневмонии у больных COVID-19 выявляют на компьютерной томографии. База КТ инфицированных пациентов, собранная столичными медиками, стала самой большой в мире.