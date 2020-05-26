В Москве скончались 73 человека — оперштаб
За минувшие сутки в столице от коронавируса нового типа умерли 73 пациента. Об этом сообщил Оперативный штаб Москвы по противодействию пандемии.
Общее число жертв вируса в столице составило 2183. «В Москве скончались 73 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — указали в ведомстве.
При этом за сутки в Москве от СОVID-19 выздоровело рекордное количество человек — 8033. Оперштаб напомнил москвичам, что режим самоизоляции действует до 31 мая и посоветовал оставаться дома.
Всего в российских регионах было диагностировано 362342 случая заражения 2019-nCoV, от болезни погибли 3807 человек. 131129 больных вылечились.
Ранее президент России Владимир Путин, опираясь на данные специалистов, заявил о том, что в стране пройден пик пандемии.