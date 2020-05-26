Армия России завершит испытания вакцины от СOVID-19 через 2 месяца

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время совещания с президентом Владимиром Путиным рассказал о разработке военными вакцины от коронавируса. Доклинические испытания должны завершиться 1 июня.

Шойгу рассказал, что разработкой вакцины вместе с военным институтом Минобороны занимается Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при Минздраве России.

«В настоящее время специалисты института завершают доклинические исследования экспериментального образца вакцины. Окончание данных работ — 1 июня», — отметил министр.

По его словам, клинические исследования должны завершить до конца июля.

Ранее на этой встрече Путин объявил новую дату парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он состоится 24 июня. Президент поручил главе Министерства обороны начать подготовку, при этом соблюсти все меры безопасности и не допустить заражения военнослужащих. Также стало известно, что акция «Бессмертный полк» должна пройти 26 июля — в День ВМФ.