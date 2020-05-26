Армия России прошла пик пандемии. 3500 военных выздоровели от COVID-19

Пик заболеваемости COVID-19 в российской армии прошел еще в апреле. К началу лета обстановка в ВС РФ войдет в состояние плановой. От COVID-19 вылечились 3500 военных. Всего врачи выявили 5,5 тысячи случаев заражения коронавирусом в армейских рядах.

«Пик заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Вооруженных силах преодолен во второй половине апреля. Всего с начала марта в Вооруженных силах были инфицированы 5,5 тысячи человек. На сегодняшний день вылечены и выписаны 3,5 тысячи», — приводит РИА «Новости» слова министра обороны России Сергея Шойгу.

Глава Минобороны подчеркнул, что к июню ситуация с коронавирусом в российской армии полностью нормализуется. По словам Шойгу, на фоне пандемии нового вируса российские войска не допустили снижения боеспособности. Военные по-прежнему выполняют все плановые учения.

21 мая Сергею Шойгу исполнилось 65 лет. Президент России Владимир Путин наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами.