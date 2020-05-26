Съемки кино разрешили при соблюдении правил безопасности в Санкт-Петербурге

По информации РИА ФАН, на съемочной площадке одновременно могут находиться лишь 50 человек.

Смольный принял заявки на съемки десяти фильмов. Среди них оказалась заявка на создание киноленты «Воздух», которая расскажет зрителям о событиях Великой отечественной войны.

«В пиковые моменты съемок на одной площадке собирались до 300 человек из самых разных городов — в период эпидемии это небезопасно», — отметил кинорежиссер Алексей Герман-младший.