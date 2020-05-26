    26 мая 2020, 11:18

    Сибирские ученые разработали прототип лекарства от COVID-19

    Анастасия Кременчугская

    Ученые из новосибирского Института цитологии и генетики (ФИЦ ИЦиГ СО РАН) занимаются разработкой прототипа лекарственного препарата от COVID-19. Он делается на основе интерферона лямбда. Об этом сообщил сайт NEWS.ru.

    По словам экспертов, разрабатываемое лекарство покажет эффективность в лечении некоторых заболеваний вирусной природы. Оно также может стать «перспективным кандидатом» в борьбе с COVID-19.

    Основное преимущество препарата — минимизация системного воспаления и повреждения тканей, которые образуются у зараженных коронавирусом.

    Анастасия Котлярова, заведующая лабораторией фармакологического моделирования и скрининга биоактивных молекул ФИЦ ИЦиГ СО РАН, прокомментировала процесс создания лекарства.

    «Создать эффективное противовирусное лекарство чрезвычайно сложно. Вирус проникает в организм и встраивается в клетки хозяина. Организм в замешательстве, потому что он не знает, что делать. Атаковать собственные клетки или нет. Интерферон помогает „презентовать“ эти клетки, которые надо „убивать“, и иммунная система их распознает», — поделилась она.