Сибирские ученые разработали прототип лекарства от COVID-19

По словам экспертов, разрабатываемое лекарство покажет эффективность в лечении некоторых заболеваний вирусной природы. Оно также может стать «перспективным кандидатом» в борьбе с COVID-19.

Основное преимущество препарата — минимизация системного воспаления и повреждения тканей, которые образуются у зараженных коронавирусом.

Анастасия Котлярова, заведующая лабораторией фармакологического моделирования и скрининга биоактивных молекул ФИЦ ИЦиГ СО РАН, прокомментировала процесс создания лекарства.

«Создать эффективное противовирусное лекарство чрезвычайно сложно. Вирус проникает в организм и встраивается в клетки хозяина. Организм в замешательстве, потому что он не знает, что делать. Атаковать собственные клетки или нет. Интерферон помогает „презентовать“ эти клетки, которые надо „убивать“, и иммунная система их распознает», — поделилась она.