Коронавирус в России и мире. Главное на 24 мая

По последним данным, в мире было выявлено 5 393 959 (+94 134 за последние сутки) случаев заражения. От COVID-19 погибли 343 506 (+4074) человек, выздоровели 2 238 915 (+85 808) пациентов. Первое место по числу зараженных занимает США (1 666 225), второе — Бразилия (342 410), третье — Россия (336 147).

В стране по числу инфицированных лидирующее место занимает Москва (161 397), вторую строчку списка заняла Московская область (32 653), третье — Санкт-Петербург (12 955).

В России

Российское министерство здравоохранения намерено ускорить выпуск на рынок препарата «Фавипиравир». В ходе клинических испытаний на добровольцах была доказана его эффективность. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что 60% пациентов уже на пятый день приема лекарства показывали отрицательный результат теста на коронавирус. В соответствии с законами Российской Федерации Минздрав сможет сначала зарегистрировать препарат, а потом продолжить клинические испытания.

Чтобы исключить возможность выпадения из рабочего процесса из-за ухода на карантин, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения РФ Александр Гинцбург вколол себе вакцину от коронавируса, которую разрабатывает центр. Прививку сделали также и другие работники учреждения.

Александр Гинцбург заявил, что полностью выздоровевший после COVID-19 человек не сможет больше им заболеть. По его мнению, немногочисленные случаи повторного попадания в больницу связаны с недолеченностью инфекции. Вирус способен глубоко проникать во внутренние органы, поэтому прерывать лечение заболевания нельзя.

В Москве начали проводить тесты на выявление антител к коронавирусу. После обработки анализов 50 тысяч жителей столицы выяснилось, что иммунитет к COVID-19 сформировался у 12% обследованных. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. Обследование началось 15 мая. На добровольное и бесплатное обследование москвичей приглашают по СМС случайной выборки. В ближайшие дни тесты должны сдать около 70 тысяч человек.

Минтруд и Минэкономразвития предложили упростить условия выхода на досрочную пенсию. Они хотят разрешить уходить на отдых не за два, как сейчас, а за три года до назначенного срока. Мера могла бы затронуть 1,5–2 миллиона человек и связана с ростом безработицы из-за пандемии коронавируса.

Глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что реализация инициативы ему видится маловероятной. По его мнению, увеличение пенсионного возраста позволяет государству экономить достаточно большие средства. Поэтому власти России вряд ли на это согласятся.

В мире

Впервые с начала пандемии в Китае, который стал эпицентром заболевания, не было выявлено ни одного случая заражения. За последние 24 часа в стране не зафиксировали ни одной смерти от COVID-19. Было выявлено 28 бессимптомных носителей, вышли из карантина 23 человека. Под наблюдением врачей остаются 370 носителей коронавируса.

Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан сообщил, что эпицентр распространения инфекции переместился в Южную Америку. Судя по последним данным, Бразилия занимает второе место в мире по количеству инфицированных. Было выявлено более 349 случаев, больше, чем в России.

В итальянском Милане перед входом в дом престарелых Pio Albergo Trivulzio собрались десятки родственников пожилых людей, умерших в этом заведении. Люди требуют у властей провести расследование, чтобы выяснить, с чем связана высокая смертность постояльцев учреждения. С начала пандемии в доме престарелых умерли свыше 200 человек, как пожилые люди, так и персонал. Работавшая в доме престарелых медсестра рассказала, что руководство учреждения запретило медикам носить средства индивидуальной защиты, чтобы не пугать постояльцев.

После двухмесячного карантина в Иерусалиме 24 мая откроется доступ к храму Гроба Господня. Пока к святыне будут допускать группы по 50 человек. Пропустят в храм только здоровых людей, без симптомов COVID-19 и высокой температуры, и обязательно в маске. К камням, иконам и облачению клириков прикасаться запрещено.