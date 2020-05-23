Родственники умерших от коронавируса в доме престарелых устроили протест в Италии

Родственники постояльцев дома престарелых, которые погибли от коронавируса в Италии, устроили протест. Члены семьи собрались возле здания, требуя завершить расследование и выяснить, с чем связана высокая смертность живущих там пенсионеров.

Об этом сообщил RT. Возле входа в дом престарелых Pio Albergo Trivulzio в Милане собрались десятки человек. Все они — родственники пенсионеров, которые погибли от коронавируса во время пандемии.

Протестующие принесли с собой плакаты, цветы и фотографии умерших членов семьи. Они требуют, чтобы власти Милана завершили расследование и выяснили, с чем связана такая высокая смертность и этом социальном учреждении. За время пандемии нового типа инфекции в доме престарелых скончались более 200 человек. В их числе — не только постояльцы, но и персонал учреждения.

Расследование высокого уровня смертности началось с заявления медсестры, которая работает в доме престарелых. Она рассказала, что персоналу запрещают носить медицинские маски, чтобы не напугать пожилых постояльцев. Она рассказала, что никто из персонала не знает, болен он или здоров. Многие коллеги буквально «сгорали» на работе, однако никаких действий, чтобы изменить ситуацию, никто не принимал.

По информации на 22 мая в Италии выявили 228 658 случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции. За все время пандемии в стране скончались 32 616 пациентов, еще 136 720 человек выздоровели.Ситуация с заболеванием постепенно стабилизируется — на протяжении последних нескольких дней ежедневно выявляют 600-900 новых пациентов — в марте и апреле количество зараженных в день увеличивалось на несколько тысяч.