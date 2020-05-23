Храм Гроба Господня откроют для верующих 24 мая

Храм Гроба Господня в Иерусалиме 24 мая вновь откроется для верующих после двухмесячного карантина. Первое время туда будут пускать по 50 человек.

«В связи с изменением обстановки на Святой Земле мы, главы трех церквей, хранители Базилики Гроба Господня и Воскресения, хотим сообщить, что начиная с ближайшего воскресенья, 24 мая, святыня вновь будет доступна верующим для посещения и молитвы», — цитирует РИА «Новости» заявление Патриархата Иерусалима.

Сначала из соображений безопасности в храм будут пускать максимум по 50 посетителей. Пройти в базилику смогут только здоровые люди с нормальной температурой тела, без симптомов заболевания. При посещении храма Гроба Господня маска обязательна.

В храме будут действовать и другие правила, введенные из-за эпидемии коронавируса. Нужно будет соблюдать дистанцию два метра и не прикасаться к камням, иконам и облачению клириков.

В Израиле с начала эпидемии выявили чуть больше 16 тысяч случаев заражения коронавирусом. Погибли 279 человек.

Из-за распространения коронавируса храм Гроба Господня закрыли 26 марта.