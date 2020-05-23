Новых больных COVID-19 впервые с начала эпидемии не выявили в Китае

В Китае впервые с начала эпидемии не выявили ни одного случая заражения коронавирусом. Кроме того, за сутки никто не умер.

Национальная комиссия по здравоохранению Китая объявила, что в стране за сутки не было ни одного нового заражения. Тем не менее власти выявили 28 носителей, у которых инфекция протекала бессимптомно. Из них 26 локальные и два ввозных.

За сутки выздоровели три пациента, никто не умер. С карантина выпустили 23 человека, у которых были положительные результаты тестов на коронавирус, но болезнь никак не проявлялась. Под наблюдением остаются 370 бессимптомных носителей.

Именно в Китае в конце 2019 года началась эпидемия коронавируса. За шесть месяцев в стране зафиксировали 82 971 случай заражения. 78 258 человек выздоровели, 79 пациентов остаются в больницах, 4634 — умерли.

С января вирус стал распространяться по другим странам. По всему миру его подхватили более 5,3 миллиона человек. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией.