Эпицентр коронавируса переместился в Южную Америку

Эпицентр распространения коронавируса переместился в Южную Америку. В Бразилии растет число заболевших, причем наибольшее часть приходится на Сан-Паулу.

«Южная Америка стала новым эпицентром заболевания. Мы видим, что количество заражений растет во многих южноамериканских странах. Конечно, озабоченность вызывает ситуация во многих из них, но, безусловно, на данный момент наиболее пострадавшей является Бразилия», — объявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, его цитирует РИА «Новости».

Райан отметил, что большинство бразильских зараженных приходится на Сан-Паулу. Но заболевшие есть и в штатах Рио-де-Жанейро, Пернамбуку, Амазонас.

Представитель ВОЗ сказал, что организация оказывает помощь Бразилии.

По последней информации, в Бразилии выявили 332 382 случая заражения коронавирусом. Это второй показатель в мире после США. Только за сутки стало известно о 19 969 новых пациентов с COVID-19.

В Бразилии погибли более 21 тысячи пациентов с коронавирусом, выздоровели около 135 тысяч человек.