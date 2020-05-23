В Москве массово начали проводить тесты на антитела к коронавирусу. И есть уже первые данные по ним. Иммунитет к новому вирусу нашли у 12% обследованных.

«Из более 50 тысяч обследованных у 12% москвичей выявлены антитела IgG, это свидетельствует о том, что у этих людей формируется или уже сформировался иммунитет к коронавирусной инфекции», — заявил глава депздрава столицы Алексей Хрипун на онлайн-встрече с журналистами, сообщило РИА «Новости».

Статистика по иммунитету к коронавирусу в некоторых московских районах разная. Например, на юго-западе антитела выявили у 11,2% обследованных, а на северо-востоке — уже у 13,6%.

Хрипун рассказал, что массовое обследование москвичей началось 15 мая. Оно бесплатное и полностью добровольное. Жителям Москвы методом случайной выборки приходят СМС-приглашения сдать тест. Ожидается, что каждые несколько дней на обследование будут приходить до 70 тысяч человек.

Тесты на антитела сдавали и сотрудники телеканала «360». Выяснилось, что ни у кого из 50 человек нет иммунитета к коронавирусу.