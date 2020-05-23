Директор центра Гамалеи вколол себе вакцину от коронавируса

«Тот контингент, который непосредственно занимается разработкой этой вакцины, < …> для того, чтобы мы, как профессионалы, участвовали в той работе, которую нам поручили, которую < …> мы сейчас проводим, чтобы, не дай бог, не уйти на изоляцию, не выпасть из рабочего ритма, действительно себя защитили вакциной», — рассказал Гинцбург.

Поэтому это не было испытанием вакцины, а только необходимыми мерами, пояснил директор НИЦ. Его шаг — самозащита для продолжения дальнейшей работы.

«Потеря любого сотрудника приведет к задержке этой работы. Зная, что они (сотрудники — прим. ред.) разрабатывают, они совершенно осознанно пошли на этот шаг. И я себе тоже (сделал прививку — прим. ред.)!» — добавил Гинцбург.

Директор центра, как и положено, надевает маску. Поэтому его «можно не опасаться», добавил Гинцбург.

Ранее стало известно, что первые результаты исследования вакцины от коронавируса появятся в России в начале июля. Ученые уже начали испытывать на себе разработки вакцины от нового вируса. А еще поучаствовать в клинических испытаниях вакцин от коронавируса могут добровольцы. Им за это выплатят денежную компенсацию.

Вакцина от коронавируса должна быть доступной каждому человеку. Однако об обязательной вакцинации речи не идет.