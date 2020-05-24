В Госдуме оценили перспективы досрочной пенсии для россиян из-за COVID-19
Так он прокомментировал планы Минэкономразвития и Минтруда разрешить выходить на досрочную пенсию за три года до установленного срока, а не на два, как сейчас. По оценке доцента Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Фариды Мирзабалаевой, сокращение пенсионного возраста затронет 1,5-2 миллиона человек — «в зависимости от численности безработных». Саму меру эксперт назвала вынужденной в условиях роста безработицы из-за пандемии коронавируса.
«Я за то, чтобы пенсионный возраст снизили, — сказал Нилов РИА „Новости“. — Что касается реальных перспектив, я очень сомневаюсь, что власти на это пойдут, к сожалению».
По словам депутата, «достаточно большие средства экономят из-за того, что меньше граждан выходят на пенсию», несмотря на действующий переходный период.