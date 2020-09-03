От признания вины до отрицания и обратно. Как менялись заявления Ефремова после аварии

Сразу после смертельной аварии Михаил Ефремов признал свою вину и попросил прощения у семьи погибшего. Но позже резко сменил курс и пошел в отказ. Два месяца он заверял, что не может признаться в том, чего не помнит. В итоге артист снова дал признательные показания.

Ефремов влетел на своем внедорожнике в фургон Сергея Захарова вечером 8 июня. К утру мужчина скончался в реанимации больницы от полученных травм. Актер прошел медицинское освидетельствование. Анализы показали, что за руль он сел сильно пьяным и под действием наркотиков.

Уже на следующий день, 9 июня, он заявил полицейским, что находится в шоке от чудовищной аварии. Ефремов не смог вспомнить, сколько он выпил и где, но свою вину сразу же признал.

«Вы признаете себя виновным?» — спросил следователь.

«Да, конечно, куда я денусь», — ответил артист.

В итоге Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест. После нескольких дней молчания актер записал видеообращение с извинениями перед семьей погибшего. Он не только обратился к родственникам Захарова, но и в очередной раз признал вину. Кроме того, артист заявил, что не собирается добиваться снисхождения или же смягчения наказания.

«Да и как тут отмажешься, когда все все видели? Да и я видел, когда отоспался и отошел от шока», — сказал Ефремов. Видео появилось 13 июня.

Спустя еще пять дней домашнего ареста адвокат Эльман Пашаев сообщил, что актер очень сильно переживает и настаивает именно на СИЗО.

«Мы с коллегой-адвокатом с Ефремовым очень серьезно разговаривали, когда домашний арест выбирали, убеждали, мол, тюрьма тебе ничего не дает. Он категорично хотел, чтобы его сразу отправили в СИЗО», — рассказал правозащитник.

Виновен или нет?

Раскаяние Ефремова будто бы развеялось 3 июля, когда Пашаев заявил, что актер все-таки не считает себя виновным. По словам защитника, Ефремов просто не помнит день аварии, так как был пьян. Кроме того, есть якобы доказательства его невиновности.

«Сегодня Ефремов заявил о невиновности в совершении ДТП. Более подробно ничего пояснять не буду, это преждевременно. То есть данное преступление он не совершал», — сообщил адвокат.

Сам Ефремов долгое время молчал, заявления делал адвокат. Слова о непризнании вины он произнес только 5 августа, во время заседания в Пресненском суде Москвы.

«Мне понятно предъявленное обвинение. Как я могу признать свою вину, когда ничего не помню?» — заявил Ефремов.

Он добавил, что не может вспомнить не только само ДТП, но и то, что он проходил медицинское освидетельствование. Прокурор подтвердил, что анализы выявили алкоголь и следы кокаина и марихуаны. Слушания по делу Ефремова продолжились 6 августа. Тогда актеру показали видео, где он признается в аварии. На это артист сказал, что не узнает себя на кадрах.

«С трудом. Это преждевременно говорить. Мистер Хайд», — ответил Ефремов на вопрос адвоката потерпевшей стороны Александра Добровинского, узнает ли он себя.

Такое расхождение в показаниях позже объяснил Пашаев. По его словам, актер признал вину после аварии только из-за того, что не знал деталей дела.

«Я же говорю: первоначально он же ничего не понимал. <…> Потому что со всех сторон все говорили… Около 20 дней я ночью работал, собирал доказательства, исследовал определенные материалы, только после чего, когда я с ним обсудил все эти моменты, мы отказались от признания вины», — заявил адвокат.

Защита обвиняемого приводила нескольких свидетелей, которые давали показания, что Ефремов на самом деле был в машине на пассажирском сиденье. Сам актер, в свою очередь, 21 августа рассказал, что просил помочь ему вспомнить день аварии специалистов Института имени Сербского.

«Там пытаются восстановить память. Но мне отказали… И в больнице имени Алексеева не смогли» — сообщил он.

В итоге первые слушания в суде закончились тем, что Ефремов отказался от всех своих адвокатов. Правда, спустя время Пашаев снова стал защищать своего клиента.

От отрицания до признания

На очередном заседании, 31 августа, Ефремов отметил, что на всех видео на его шее виден след от ремня безопасности. В связи с этим он попросил суд провести биологическую экспертизу.

«В старину суд выполнял последнее желание приговоренного к казни. Меня приговорили еще 9 июня на всех федеральных каналах, куда так любят ходить адвокаты потерпевших. Я вас прошу — выполните мое последнее желание. Назначьте биологическую экспертизу пассажирского сиденья и ремня безопасности», — обратился Ефремов к судье.

Он заверил, что никогда не садился за руль в пьяном виде, и попросил принять ходатайство, но в этом ему отказали. Кроме того, к Ефремову частично вернулась память. Он рассказал, что пить в тот день начал с самого утра и ездил искать пиво.

«Я начал выпивать с утра, звонил другу в 12 часов дня совсем пьяный. <…> Не знаю, откуда наркотики. Может, были у меня вечеринки за два-три дня, но такой тяги не помню», — сказал он.

По словам артиста, вину он признал, потому что был нервным с похмелья, но на самом деле он не виноват. При этом видео с собой он назвал фейковым.

«Я помню, что мне нужны были деньги, <…> пошел в машину за карточкой. То ли она стояла возле паба, то ли нет, хотя я вроде не на машине был в тот день, я не помню», — заключил Ефремов.

Актер снова признал свою вину в смертельной аварии только 3 сентября. С чем связано такое резкое решение изменить тактику, пока не понятно.

У меня заявление. Признаю свою вину Михаил Ефремов актер.

Адвокат Тимур Маршани объяснил «360», что суд не будет учитывать признание в качестве смягчающего обстоятельства. Приговор будут выносить с максимальной степенью суровости.