Ефремов не вспомнил медосвидетельствование после аварии

«Я не помню, чтобы я проходил освидетельствование», — передает слова актера из зала суда корреспондент агентства «Москва. Также Ефремов на заседании Пресненского районного суда заявил, что не помнит момента ДТП, поэтому признать свою вину не может.

На слушание по делу Ефремова его адвокат Эльман Пашаев рассказал, что потерпевшие подделали доказательства вины актера. По его словам, пострадавшие собираются привести в зал суда свидетеля, которого не опрашивало следствие.

При этом близкий друг Ефремова актер Иван Охлобыстин считает, что Пашаев сильно давит на артиста. Охлобыстин отметил, что актер слушает адвоката и ничего не понимает о своем деле.

Смертельная авария с участием Ефремова произошла 8 июля. Тогда, находясь в нетрезвом состоянии, актер вылетел на своем черном джипе на встречную полосу оживленной московской дороги на смоленской площади. Его автомобиль столкнулся с грузовиком, за рулем которого был Сергей Захаров, позже мужчина скончался.