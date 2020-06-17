Ефремов просил адвокатов отправить его в СИЗО вместо домашнего ареста

Адвокат Михаила Ефремова рассказал журналистам, что актер хотел, чтобы его отправили в СИЗО, а не посадили под домашний арест. По словам правозащитника, Ефремов очень сильно переживает.

Адвокат артиста Эльман Пашаев в интервью Starhit.ru сообщил, что за последнюю неделю Михаил Ефремов похудел на шесть килограммов. Он почти не ест. При этом адвокатам не удается уговорить его даже пройти медосмотр.

«Мы когда ему говорим, что надо бы пройти осмотр, он отказывается, говорит: „Нет, не надо“. Мы с коллегой-адвокатом с Ефремовым очень серьезно разговаривали, когда домашний арест выбирали, убеждали, мол, тюрьма тебе ничего не дает. Он категорично хотел, чтобы его сразу отправили в СИЗО», — рассказал Пашаев.

Адвокат подчеркнул, что Ефремов — очень порядочный человек. После аварии он стал звонить знакомым, чтобы помочь пострадавшему, сказал не жалеть никаких денег.

Что касается контактов с семьей Сергея Захарова, то, по словам Пашаева, Ефремов уже несколько раз извинился, но это не показывали. Поэтому они по согласованию со следствием опубликовали видеообращение. Адвокат считает, что кто-то специально затягивает процесс установления контакта между защитой Ефремова и близкими погибшего.

Резонансная авария произошла вечером 8 июня. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, Михаил Ефремов вылетел на встречную полосу на Смоленской пощади и врезался в фургон. Находившийся в нем водитель умер на следующее утро в больнице.

Ефремова поместили под домашний арест до 9 августа.