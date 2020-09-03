«Запоздалое, но правильное решение». Признание вины Ефремовым не станет смягчающим обстоятельством

Актер Михаил Ефремов признал свою вину в смертельном ДТП. Адвокат Тимур Маршани объяснил «360», почему его поступок не будет учитываться в качестве смягчающего обстоятельства.

Признание вины, уточнил юрист, возможно на любой стадии уголовного процесса до удаления суда в совещательную комнату. Оно обязательно получит надлежащую оценку, но уже не в качестве активного содействия раскрытию преступления.

«Применить это в качестве смягчающего обстоятельства суд не сможет <…> и будет оценивать в совокупности с имеющимися доказательствами и фактами, свидетельствующими о наличии в действиях состава преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ („Нарушение правил дорожного движения, повлекшее за собой смерть потерпевшей стороны“)», — пояснил Маршани.

Он добавил, что приговор суд будет выносить «с максимальной степенью суровости». Здесь учтут и ранее сделанные заявления, в том числе о другом водителе автомобиля. Адвокат заметил, что Ефремов оказался вовлечен в подобную ситуацию из-за юриста, который не сумел должным образом выстроить линию защиты.

«Но, конечно, свидетельствовать о признании вины, чтобы суд учел это при вынесении приговора, можно и необходимо. Хоть это было и запоздалое решение, но правильное. Если мы говорим о полном признании вины в совершенном преступлении», — подчеркнул Маршани.

Квалифицировать степень вины артиста будут исходя из тяжести совершенного им преступления и ряда предшествовавших аварии обстоятельств.

Михаил Ефремов признал вину в смертельном ДТП в центре Москвы, которое произошло 8 июня, после долгих отрицаний. Прокурор запросил для актера 11 лет колонии общего режима.