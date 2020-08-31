Пьянство с утра и отказ признать вину. Главное из показаний Ефремова в суде

Допрос Михаила Ефремова по делу о смертельной аварии начался в суде. Актер заявил, что пить в тот день начал с самого утра — уже в 12 часов дня он звонил другу совсем пьяный.

«Я ездил искать пиво, мне нужны были деньги, я вроде не на машине был в тот день, не помню», — привело слова Ефремова РИА «Новости».

Telegram-канал Life Shot сообщил, что Ефремов не знает о происхождении наркотиков в своих анализах.

Я начал выпивать с утра, звонил другу в 12 часов дня совсем пьяный. <…> Не знаю, откуда наркотики. Может, были у меня вечеринки за 2-3 дня, но такой тяги не помню Михаил Ефремов

Сам Ефремов уточнил, что не уверен пользовался ли он своей машиной в тот день. По его словам, он часто ставил свой внедорожник около паба и вполне мог полезть туда за карточкой.

«Может я сам поддался, может меня втянули в машину», — перечислил варианты развития событий актер.

При этом он отметил, что вместо воспоминаний о событиях того вечера у него провал.

«Я не помню удара. Медицинское освидетельствование я не помню», — заявил Ефремов.

По его словам, в себя он начал приходить только у следователя, но тут же оговорился, что может быть эти воспоминания он себе придумал.

После допроса его встретили друзья, которые увезли его к себе. А утром актер узнал о смерти пострадавшего и поехал в Таганский суд.

Я хотел бы сказать, что не был за рулем. Но телевидение начало с таким наслаждением разбирать эту аварию. Но кадры показывали обрезанные Михаил Ефремов

Ефремов подчеркнул, что такие же обрезанные видео показали свидетелям защиты. Он еще раз обратился к судье с просьбой провести биологическую экспертизу пассажирского сиденья и ремня безопасности.

Моя вина, конечно, есть. Она в пьянстве. Но всю вину, начиная с Великой октябрьской революции, я на себя брать не хочу Михаил Ефремов.

Судебное заседание в Пресненском суде Москвы по делу об аварии с участием Михаила Ефремова началось с того, что он попросил судью удовлетворить ходатайство о проведении биологической экспертизы пассажирского сиденья и ремня безопасности. Он назвал это своим «последним желанием» перед казнью.

Таким образом актер хотел найти подтверждения словам свидетелей, что его не было за рулем автомобиля. Ранее об этом заявили очевидцы Александр Кобец и Андрей Гаев. Оба они уточнили, что Ефремов находился на месте пассажира.

Судебное разбирательство с участием Михаила Ефремова продолжается второй месяц. Его обвинили в в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. По данным следователей, пьяный актер за рулем своего внедорожника врезался в фургон курьера Сергея Захарова, который погиб от полученных травм.

По решению суда Ефремов находится под домашним арестом. Из дома он выходит только для участия в судебных заседаниях. Сам актер своей вины не признал, объяснив это тем, что не помнит ничего, что происходило в тот вечер.