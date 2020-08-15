Адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер еще ничего не знал о своем деле, когда признал свою вину. Позднее Ефремов отказался от признания.

«Я же говорю: первоначально он же ничего не понимал. <…> Потому что со всех сторон все говорили… Около 20 дней я ночью работал, собирал доказательства, исследовал определенные материалы, только после чего, когда я с ним обсудил все эти моменты, мы отказались от признания вины», — сказал Пашаев. Его слова приводит RT.

Ранее в СМИ появилось фото протокола допроса Ефремова, в котором актер признает свою вину. В документе также стоит подпись самого Пашаева.

Адвокат уточнил, что собирается заехать к Ефремову и спросит про его самочувствие лично. Актера уже выпустили из больницы.

Ранее Ефремов был госпитализирован прямо из зала суда. Скорая помощь отвезла его в Боткинскую больницу. Врачи заявили, что у актера было предынсультное состояние.

Ефремова обвиняют в провоцировании смертельной аварии, в которой погиб человек. Джип актера протаранил курьерский фургон 8 июня. Водитель фургона погиб.