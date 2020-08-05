Ефремов в суде не признал вину в ДТП. Он не запомнил аварию
«Мне понятно предъявленное обвинение. Как я могу признать свою вину, когда ничего не помню?» — приводит РИА «Новости» слова Ефремова в суде.
Обвиняемый добавил, что его детям рассказывают о признании им вины, но это неправда. Ефремов призвал суд обратить внимание на инсинуации со стороны адвоката потерпевшей стороны Александра Добровинского.
5 августа в Пресненском суде Москвы началось слушание по делу Михаила Ефремова. Пьяный актер 8 июня на своем внедорожнике влетел на скорости в фургон курьера Сергея Захарова, который погиб от травм.
Ефремова отправили под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Ранее адвокат актера Эльман Пашаев заявил, что у него есть некий козырь, при помощи которого он намерен добиться оправдательного приговора.