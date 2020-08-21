Ефремов заявил, что просил врачей помочь ему восстановить память

Сторона защиты по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова заявила, что у актера синдром зависимости от спиртного. После определенного количества выпитого он ничего не помнит.

Адвокат Эльман Пашаев на очередном заседании суда отметил, что Ефремова отправили на экспертизу после допроса его супруги Софьи. Его слова привел «Интерфакс». После 300 граммов алкоголя, как объяснила жена актера, у него случаются провалы в памяти.

«Он ничего не помнит, Ефремову провели экспертизу. У него выявлены органическое расстройство личности и синдром зависимости от алкоголя», — подчеркнул Пашаев.

Защита попросила у суда вызвать на допрос врачей, которые исследовали психологическое состояние Ефремова. Ходатайство отклонили, сочтя это затягиванием процесса.

Сам Михаил Ефремов добавил, что просил осмотреть его специалистов института имени Сербского.

«Там пытаются восстановить память. Но мне отказали… И в больнице имени Алексеева не смогли…» — сказал артист.

Михаилу Ефремову предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Пьяный актер на своем автомобиле въехал в фургон, которым управлял Сергей Захаров. Получивший травмы водитель скончался в больнице через несколько часов после ДТП. Ефремов не признал свою вину и заявил, что ничего не помнит о случившемся.