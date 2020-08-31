Ефремов обратился к суду с «последним желанием»

Адвокат актера Михаила Ефремова подал судье ходатайство о проведении экспертизы пассажирского сиденья и ремня безопасности. Сам артист заявил, что удовлетворение прошения — это его «последнее желание», как «приговоренного к казни».

В своем выступлении в Пресненском суде Москвы Ефремов объяснил, что в на всех кадрах, снятых после аварии, на его шее виден след от ремня безопасности, а сам он находился в невменяемом состоянии.

«В старину суд выполнял последнее желание приговоренного к казни. Меня приговорили еще 9 июня на всех федеральных каналах, куда так любят ходить адвокаты потерпевших. Я вас прошу — выполните мое последнее желание. Назначьте биологическую экспертизу пассажирского сиденья и ремня безопасности», — обратился Ефремов к судье.

Он подчеркнул, что никогда не садился за руль в пьяном виде, и попросил принять ходатайство и назначить все необходимые экспертизы.

Внимательно выслушав артиста, судья не стала принимать его прошения. Экспертиз, о которых просил Ефремов, не будет.

Судебное разбирательство по делу о смертельной аварии с участием Михаила Ефремова продолжилось в Пресненском суде Москвы в понедельник, 31 августа. «360» ведет прямую трансляцию от здания суда.

По данным материалов дела, 8 июня актер в центре Москвы на своем джипе врезался в фургон, которым управлял курьер Сергей Захаров. От полученных травм водитель грузовика скончался в больнице. Ефремова обвинили в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Суд отправил его под домашний арест. Своей вины Ефремов не признал. По его словам, он не помнит, что происходило в тот вечер.

На прошлых заседаниях актер отказался от услуг своих защитников, пообещав нанять «кого-то посильнее». Однако сегодня выяснилось, что интересы Ефремова все так же представляют адвокаты Эльман Пашаев и Елена Шаргородская.

На одном из заседаний сторона защиты представила свидетеля Александра Кобца, который, по его словам, стал очевидцем последствий аварии. Он уточнил, что Ефремов не находился за рулем автомобиля в момент аварии. После он признался, что является инвалидом по зрению, а на место ДТП пришел пьяным.