Ефремов попросил прощения у семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова. Видео

Актер Михаил Ефремов записал видеообращение с извинениями перед семьей погибшего в ДТП на Смоленской площади Сергея Захарова.

В видеообращении актер заявил, что признает вину за устроенную им аварию. Он также сказал, что не собирается добиваться снисхождения или же смягчения наказания. По словам Ефремова, ему нет прощения ни от собственной семьи, ни от родных погибшего Сергея Захарова.

Видео: YouTube / GrazhdaninPoet

«Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я все равно прошу, хотя знаю, что не простят… Я, конечно, помогу им всеми средствами, если примут», — сказал Ефремов, добавив при этом, что это не попытка откупиться.

Актер Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы вечером в понедельник, 8 июня. На своем внедорожнике он выехал на встречную полосу и врезался в кабину фургона. Пострадал водить грузовика Сергей Захаров. Он был доставлен в больницу с множественными травмами. Утром следующего дня Захаров скончался.

Сам актер в результате аварии не пострадал. В момент ДТП Ефремов был пьян. Это подтвердило медосвидетельствование. Кроме того, в его крови были обнаружены следы наркотиков. Следователи завели уголовное дело по факту пьяной езды, которая привела к смерти человека. Также появилось второе уголовное производство по факту сбыта наркотиков. По нему Ефремов проходит свидетелем. Сейчас актер находится под домашним арестом.