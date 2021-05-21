Воробьев предложил Маску построить завод Tesla в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил основателю SpaceX и Tesla Илону Маску построить завод Tesla в Подмосковье. Он отметил, что в регионе работают лучшие кадры.

«Подмосковье, безусловно, лучшее место для завода Tesla. Лучшие кадры, безупречная логистика, производство Mercedes уже здесь! Мы найдем для вас идеальное место», — написал он в Twitter.

В пятницу на форуме «Новое знание» Илон Маск анонсировал появление официального представительства компании — производителя электромобилей Tesla в России и других странах СНГ. Предприниматель отметил, что это будет «потрясающе».

Весной 2019 года в индустриальном парке «Есипово» в Подмосковье заработал завод Mercedes-Benz. За это время компания наладила выпуск седана и внедорожников, пережила карантин и освоила бесконтактные продажи авто. Правительство и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев содействовали строительству завода и запуску его работы. Сейчас на предприятии трудятся около тысячи сотрудников.