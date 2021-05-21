Илон Маск выступил за диалог между США и Россией

Илон Маск во время форума «Новое знание» выступил за усиление диалога между США и Россией. Он считает, что странам нужно больше общаться.

Маск рассказал, что принять участие в форуме ему предложил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Господин Песков предложил мне это сделать. Мне кажется это замечательно, мы налаживаем контакты, что у нас будет больше коммуникации между США и Россией», — заявил Маск, отвечая на вопрос, почему он решил принять участие в мероприятии.

Американский предприниматель отметил, что в России много талантливых людей.

Во время выступления на форуме «Новое знание» Илон Маск анонсировал появление знаменитого электроавтомобиля Теslа в России и других странах СНГ. Предприниматель не исключил, что в России может появиться завод по производству электрокаров.

В России с 20 по 22 мая проходит просветительский марафон «Новое знание» в восьми городах России. На форуме зрителя увидели и увидят выступления Дмитрия Пескова, Сергея Лаврова, Германа Грефа, Сергея Собянина, Олега Тинькова, Михаила Ковальчука, Валерия Гергиева, Тимура Бекмамбетова, Владимира Познера, Николая Цискаридзе и основателя Applе Стива Возняка.