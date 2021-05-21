Песков не исключил возможность встречи Илона Маска и Владимира Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможность встречи Владимира Путина и Илона Маска. Однако сейчас в Кремле не ведется ее подготовка.

«Пока нет, мы надеемся, со временем когда-нибудь будет», — ответил представитель Кремля на форуме «Новое знание» на вопрос о возможной встрече Путина с Маском.

На вопрос, ведется ли подготовка к встрече, пресс-секретарь президента ответил отрицательно.

В марте этого года глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск обратился к президенту России через свой Twittеr и пригласил его на разговор в Clubhouse. После Кремль обратился к главе компаний SpaceX и Tesla Илону Маску по поводу приглашения, но американский инженер не вышел на связь.

Во время форума «Новое знание» Илон Маск отметил, что охотно принял приглашение Дмитрия Пескова выступить на конференции. По его мнению, это поможет наладить контакт США с Россией. На форуме миллиардер также анонсировал появление электромобиля Теslа в России и других странах СНГ, он не исключил строительство завода по производству электрокаров в России.