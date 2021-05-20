Илон Маск выступит на марафоне «Новое знание» в России

Основатель Tesla Илон Маск выступит на трехдневном просветительском марафоне «Новое знание». Об этом объявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Перед нами в эти три дня [марафона] выступят Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Герман Греф, Сергей Собянин, основатель Apple Стив Возняк, Олег Тиньков, Михаил Ковальчук, Валерий Гергиев, Илон Маск. Это мировые имена», — сказал Кириенко. Его процитировал RT.

Просветительский марафон «Новое знание» проходит с 20 по 22 мая. Его зрителями могут стать более пяти миллионов человек. Все мероприятия будут транслировать онлайн на сайте российского общества «Знание».

Марафон пройдет в восьми городах: Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Калининграде, Сочи, Новосибирске, Владивостоке. Каждый из городов представит одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, наука и технологии, индустрия и промышленность, спорт, информационные технологии. В рамках марафона должны пройти более 100 дискуссий, лекций, мастер-классов, интервью, открытых уроков.

Спикерами мероприятия должны также стать журналист Владимир Познер, режиссер Тимур Бекмамбетов, артист балета, педагог и руководитель Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе и другие.