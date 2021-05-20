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    20 мая 2021, 10:25

    Илон Маск выступит на марафоне «Новое знание» в России

    Наза Салех Захи, Юлия Булыгина

    Основатель Tesla Илон Маск выступит на трехдневном просветительском марафоне «Новое знание». Об этом объявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

    Илон Маск выступит на марафоне «Новое знание» в России

    «Перед нами в эти три дня [марафона] выступят Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Герман Греф, Сергей Собянин, основатель Apple Стив Возняк, Олег Тиньков, Михаил Ковальчук, Валерий Гергиев, Илон Маск. Это мировые имена», — сказал Кириенко. Его процитировал RT.

    Просветительский марафон «Новое знание» проходит с 20 по 22 мая. Его зрителями могут стать более пяти миллионов человек. Все мероприятия будут транслировать онлайн на сайте российского общества «Знание».

    Марафон пройдет в восьми городах: Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Калининграде, Сочи, Новосибирске, Владивостоке. Каждый из городов представит одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, наука и технологии, индустрия и промышленность, спорт, информационные технологии. В рамках марафона должны пройти более 100 дискуссий, лекций, мастер-классов, интервью, открытых уроков.

    Спикерами мероприятия должны также стать журналист Владимир Познер, режиссер Тимур Бекмамбетов, артист балета, педагог и руководитель Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе и другие.