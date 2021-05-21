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    21 мая 2021, 12:55

    Маск раскрыл секрет выхода из Солнечной системы, как в «Интерстелларе»

    Александр Блинов

    Американский предприниматель Илон Маск сказал, что существует способ выйти за пределы Солнечной системы так же, как в фильме «Интерстеллар». Об этом он рассказал, выступая по видеосвязи на российском марафоне «Новое знание».

    Маск раскрыл секрет выхода из Солнечной системы, как в «Интерстелларе»

    Маск заявил, что для того, чтобы совершить большой прыжок за пределы Солнечной системы, нужно использовать антиматерию. По его словам, это позволит развить скорость в 10-20% скорости света. Это будет похоже на то, что было показано в знаменитом фильме Кристофера Нолана.

    «Как в „Интерстелларе“», — добавил Маск.

    Основатель SpaceX признался, что считает основоположника космонавтики Константина Циолковского одним из величайших гениев в истории. Маск рассказал, что один из самых больших конференц-залов в его компании назвать в его честь.

    Бизнесмен также выступил за создание международной базы на Луне. Это станет логичным продолжением проекта МКС, по его мнению.

    Маск также анонсировал открытие официальных представительств компании Tesla в России, Казахстане и других странах СНГ.