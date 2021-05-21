Маск раскрыл секрет выхода из Солнечной системы, как в «Интерстелларе»

Американский предприниматель Илон Маск сказал, что существует способ выйти за пределы Солнечной системы так же, как в фильме «Интерстеллар». Об этом он рассказал, выступая по видеосвязи на российском марафоне «Новое знание».

Маск заявил, что для того, чтобы совершить большой прыжок за пределы Солнечной системы, нужно использовать антиматерию. По его словам, это позволит развить скорость в 10-20% скорости света. Это будет похоже на то, что было показано в знаменитом фильме Кристофера Нолана.

«Как в „Интерстелларе“», — добавил Маск.

Основатель SpaceX признался, что считает основоположника космонавтики Константина Циолковского одним из величайших гениев в истории. Маск рассказал, что один из самых больших конференц-залов в его компании назвать в его честь.

Бизнесмен также выступил за создание международной базы на Луне. Это станет логичным продолжением проекта МКС, по его мнению.

Маск также анонсировал открытие официальных представительств компании Tesla в России, Казахстане и других странах СНГ.