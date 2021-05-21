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    21 мая 2021, 10:31

    Илон Маск пообещал России автомобили Tesla

    Александр Блинов, Юлия Булыгина

    Основатель Tesla Илон Маск анонсировал появление знаменитого электрического автомобиля в России и других странах СНГ. Об этом он заявил на форуме «Новое знание», сообщило РИА «Новости».

    Илон Маск пообещал России автомобили Tesla

    «Tesla скоро будет в России. Я думаю, что это будет потрясающе», — сказал Маск.

    Он не исключил, что в России может появиться завод по производству электрокаров.

    Американский предприниматель выступает на форуме следующим после пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Участие Илона Маска в марафоне ранее анонсировал первый замглавы администрации главы государства Сергей Кириенко.

    Маск сообщил, что, помимо России, Tesla официально появится в Казахстане и других странах СНГ. Он не уточнил сроки, в которые это произойдет.

    Бизнесмен отметил, что компания Tesla нуждается в россиянах, которые поддерживают ее дело.

    Свой вопрос Маску задал и Песков. Представитель Кремля попросил бизнесмена описать, каким он видит будущее мира через 50 лет. А ученики вуза из Самары поинтересовались, поддерживает ли Маск студенческие команды, которые занимаются разработкой экспериментальных ракет.