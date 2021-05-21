Илон Маск не исключил существование инопланетян

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск не исключил, что жизнь может существовать не только на Земле. Об этом он в пятницу заявил, выступая на марафоне «Новое знание».

Маск допустил, что внеземная жизнь существует. Но добавил, что пока ее никто не видел.

«Насколько нам известно, мы — единственная жизнь, которая существует. Может быть, есть и другая, но мы пока не видели ее признаков», — сказал предприниматель.

В 2019 году Маск высказал мнение, что в нашей части Галактики земляне являются единственными разумными существами. Он говорил, что ему и самому хотелось бы знать наверняка, существуют ли инопланетяне. Однако никаких признаков, которые бы говорили о том, что они есть, пока не обнаружено, заявлял он.

Маск также пообещал в скором официальное появление Tesla в России, а также Казахстане и других странах СНГ. Предприниматель заявил, что компания нуждается в россиянах, которые ее поддерживают. Он также допустил, что в скором времени в стране может появиться и завод по производству электромобилей. Но конкретную дату Маск не назвал.