Маск посвятил залы в своей компании Королеву и Циолковскому

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск признался, в одной из его компаний самые большие залы для конференций названы в честь Константина Циолковского и Сергея Королева. Об этом он рассказал, выступая на российском марафоне «Новое знание».

Предприниматель сообщил, что в его компании есть есть конференц-залы, названные в честь великих исследователей космоса.

«Один из самых больших как раз назван в честь Циолковского, а другой — в честь Королева», — поведал Маск.

Циолковского, который является основоположником космонавтики, Маск назвал удивительным человек. По его словам, он «подлинно один из величайших гениев».

Миллиардер также выступил за поддержку отношений России и США.

Маск также предположил, что логичным продолжением проекта МКС станет создание международной лунной базы. Вместе с тем он не исключил, что где-то существуют инопланетяне, однако отметил, что пока с ними никто не встречался.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, также выступавший на мероприятии, допустил, что Владимир Путин и Илон Маск могут встретиться.