Tesla придет на российский рынок. Но будут ли покупать электрокары?

Официальный приход Tesla в Россию принесет определенные плюсы: потенциальный покупатель получит полный комплекс услуг компании. Но вряд ли это увеличит количество покупателей электромобиля, предположил в разговоре с «360» главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Основатель Tesla Илон Маск на форуме «Новое знание» анонсировал появление официального представительства компании — производителя электромобилей в России и других странах СНГ. Он не исключил строительство завода по производству электромобилей на территории России.

«Официальный приход любого автопроизводителя в нашу страну — это огромный плюс, потому что в последнее время в основном были исходы. В этом смысле потенциальный покупатель получает полный комплекс услуг. Это и продажи, и запчасти, и обслуживание», — отметил Кадаков.

Обладателям Tesla в России сейчас приходится возить автомобиль на обслуживание в соседние страны, отметил эксперт.

«С другой стороны, те люди, которые хотели иметь Tesla, они уже ее имеют. Они покупали автомобиль через неофициальных продавцов, которые тоже у нас есть, привозили из Европы и растаможивали», — добавил Кадаков.

Из-за стоимости автомобиля, по мнению главреда «За рулем», покупателей в России не станет больше, так как машина очень дорогая, к массовому сегменту не имеет никакого отношения. Спрос среди россиян на электромобили, не только на Tesla, может подняться, но, как сказал Кадаков, для этого государство должно сформировать внятную политику по отношению к электромобилям, введение для покупателей определенных преференций.

«Если наш покупатель будет знать, что, приобретая электромобиль, он получает какую-нибудь компенсацию, а цена электромобиля хотя бы приблизительно будет сравнима с обычным автомобилем, тогда в этом был бы какой-то смысл. Что касается завода, то размещение его в России выглядит немного странновато, если только у Маска нет мысли выпускать недорогие автомобили более народного сегмента», — отметил эксперт.

Эксперт предположил, что если Tesla придет в Россию официально, то заправки будет устанавливать не только сама компания по производству электрокаров, но и власти, так как сейчас выдвинута новая программа по развитию электрозарядных станций.

«Проблема в том, что строить свою собственную сеть можно при больших объемах продаж. Если клиентов 100 человек, то при наших расстояниях ставить быстрые зарядки не очень, наверное, продуктивно», — добавил Максим Кадаков.

Он отметил, что заправки в случае прихода Tesla получат города-миллионники и магистрали между ними. После этого автоматически решится проблема, из-за которой многие откладывают покупку электрокара, — недальнобойность.